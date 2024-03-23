Влахович не согласился на зарплату в € 8 млн в год, предлагаемую «Ювентусом» — Corriere

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович отказался от нового контракта, предлагаемого туринским клубом, его заработная плата по которому могла составлять € 8 млн в год. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, сербский игрок, чьё действующее трудовое соглашение рассчитано до лета 2026 года, хочет зарабатывать по обновлённому контракту € 10 млн в год, чтобы таким образом сравняться по этому показателю с нападающим «Интера» Лаутаро Мартинесом.

Подчёркивается, что часть боссов «Ювентуса» выступает против того, чтобы платить 24-летнему футболисту такие деньги.

Напомним, в нынешнем сезоне Влахович принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.