Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Влахович не согласился на зарплату в € 8 млн в год, предлагаемую «Ювентусом» — Corriere

Влахович не согласился на зарплату в € 8 млн в год, предлагаемую «Ювентусом» — Corriere
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович отказался от нового контракта, предлагаемого туринским клубом, его заработная плата по которому могла составлять € 8 млн в год. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, сербский игрок, чьё действующее трудовое соглашение рассчитано до лета 2026 года, хочет зарабатывать по обновлённому контракту € 10 млн в год, чтобы таким образом сравняться по этому показателю с нападающим «Интера» Лаутаро Мартинесом.

Подчёркивается, что часть боссов «Ювентуса» выступает против того, чтобы платить 24-летнему футболисту такие деньги.

Напомним, в нынешнем сезоне Влахович принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

Материалы по теме
Карпин прокомментировал отсутствие Влаховича в составе сборной Сербии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android