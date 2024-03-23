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Игрок «Реала» Родриго: люди, оскорблявшие меня в соцсетях, были найдены и получили иски

Игрок «Реала» Родриго: люди, оскорблявшие меня в соцсетях, были найдены и получили иски
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Крайний нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Родриго Гоэс рассказал, какие действия он предпринял в отношении своих ненавистников, оскорблявших его в социальных сетях.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Я подвергся словесным оскорблениям в социальных сетях от многих аргентинцев (речь идёт о матче 6-го тура квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором Аргентина обыграла Бразилию со счётом 1:0. — Прим. «Чемпионата»). Это была очень печальная ситуация, и она повлияла на меня. Мне было очень грустно. Но мы отследили все профили, с которых мне были отправлены оскорбления. Судя по всему, их оказалось много. Они были напуганы, когда в последние несколько дней получили судебные иски. Люди думают, что могут писать в социальных сетях всё, что захотят», — приводит слова Родриго Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

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