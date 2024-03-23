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Родриго: в Ла Лиге не так много английских игроков, но «Реал» идеально подошёл Беллингему

Родриго: в Ла Лиге не так много английских игроков, но «Реал» идеально подошёл Беллингему
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс поделился мнением об адаптации атакующего полузащитника Джуда Беллингема в «Королевском клубе».

«В Ла Лиге не так много английских игроков, но «Реал» идеально подошёл ему [Беллингему]. Его манера игры хорошо вписывается в наш план на матчи в нынешнем году. В минувшем сезоне мы играли так, как всегда умел «Реал», но теперь состав изменился, и это действительно подошло ему и тем качествам, которые он привносит. Всё получилось отлично», — приводит слова Родриго AS.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» минувшим летом.

В нынешнем сезоне англичанин принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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