Родриго: в Ла Лиге не так много английских игроков, но «Реал» идеально подошёл Беллингему

Крайний нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс поделился мнением об адаптации атакующего полузащитника Джуда Беллингема в «Королевском клубе».

«В Ла Лиге не так много английских игроков, но «Реал» идеально подошёл ему [Беллингему]. Его манера игры хорошо вписывается в наш план на матчи в нынешнем году. В минувшем сезоне мы играли так, как всегда умел «Реал», но теперь состав изменился, и это действительно подошло ему и тем качествам, которые он привносит. Всё получилось отлично», — приводит слова Родриго AS.

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Напомним, Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» минувшим летом.

В нынешнем сезоне англичанин принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.