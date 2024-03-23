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Винисиус, Родриго, Вальверде — в сборной самых дорогих южноамериканских футболистов

Винисиус, Родриго, Вальверде — в сборной самых дорогих южноамериканских футболистов
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Авторитетный интернет-портал Transfermarkt в социальных сетях представил сборную самых дорогих южноамериканских футболистов. Наибольшее представительство получила Бразилия. Шесть игроков из этой страны вошли в сборную. Также в эту команду включены по два уругвайца и аргентинца.

Вратарь: Эдерсон Мораес (€ 40 млн, Бразилия).

Защитники: Первис Эступиньян (€ 35 млн, Эквадор), Габриэл Магальянс (€ 65 млн, Бразилия), Рональд Араухо (€ 70 млн, Уругвай), Эдер Милитао (€ 70 млн, Бразилия).

Полузащитники: Бруно Гимарайнс (€ 85 млн, Бразилия), Федерико Вальверде (€ 100 млн, Уругвай).

Нападающие: Винисиус Жуниор (€ 150 млн, Бразилия), Лаутаро Мартинес (€ 110 млн, Аргентина), Хулиан Альварес (€ 90 млн, Аргентина), Родриго Гоэс (€ 100 млн, Бразилия).

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