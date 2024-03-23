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«Футбол объединяет и спасает». «Зенит» выступил с заявлением о матче с «Црвеной Звездой»

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» в своём телеграм-канале выступила с заявлением перед товарищеским матчем с сербской «Црвеной Звездой».

«Для болельщиков клубов и команд это матч памяти и единения. Футбол объединяет и спасает, поэтому игра состоится и начнётся с минуты молчания. Команды сыграют в траурных повязках.

Мы скорбим вместе с каждым, кого коснулась страшная трагедия в «Крокус Сити Холле», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, сегодня, 23 марта, состоится товарищеский матч между сербской «Црвеной Звездой» и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча пройдёт на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия). Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 21:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.