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Федерация футбола Парагвая: решение об отмене матча с Россией было обоюдным

Федерация футбола Парагвая: решение об отмене матча с Россией было обоюдным
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Генеральный секретарь Федерации футбола Парагвая Луис Канонникофф прокомментировал решение об отмене товарищеской встречи со сборной России в связи с трагедией в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«Отменить товарищеский матч наших сборных в понедельник было обоюдным решением наших федераций в этот трудный момент для народа России. Мы с народом России и глубоко сожалеем о печальных событиях.

Что касается переноса матча на другую дату, то еще слишком рано об этом говорить. Мы будем поддерживать контакт с РФС, чтобы увидеть возможности для проведения товарищеского матча наших команд», — приводит слова Канонникоффа Sport24.

Напомним, матч между национальными командами России и Парагвая должен был состояться в понедельник, 25 марта. Встреча должна была пройти на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и начаться в 20:00 мск.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
25 марта 2024, понедельник. 20:00 МСК
Россия
Отменён
Парагвай
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Источник: РФС рассматривал вариант с переносом матча Россия — Парагвай в Сочи
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