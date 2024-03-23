Экс-игрок «Сочи» Миладинович: Россия — сильная страна. Это мой дом

Бывший защитник футбольного клуба «Сочи», а ныне игрок казахстанского «Тобола» Иван Миладинович заявил о готовности вернуться в Россию по завершении действующего контракта с клубом.

«Россия — сильная страна. Это мой дом. Если по завершении контракта с «Тоболом» будет возможность вернуться в Россию, не буду раздумывать ни секунды», — сказал Миладинович в интервью РБ Спорт.

За «Сочи» Миладинович выступал с июля 2018 года. Сезон-2021/2022 сербский футболист провёл на правах аренды в «Нижнем Новгороде». 23 января 2024 года «Сочи» объявил о расторжении контракта с Иваном по обоюдному согласию сторон. Контракт Миладиновича с клубом из Костаная рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Трансферная стоимость Ивана, по оценке портала Transfermarkt, составляет € 700 тыс.