Гендир махачкалинского «Динамо» Газизов поддержал перенос матчей 24-го тура Первой лиги

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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о переносе матча 24-го тура Мелбет Первой лиги с подмосковными «Химками» из-за трагических событий в «Крокус Сити Холле». Встреча должна была состояться в воскресенье, 24 марта, и начаться в 19:30 мск.

«Да, всё верно. Матчи перенесены. Первая и Вторая лиги играть не будут. Поддерживаем данное решение. Было бы неправильно играть в такой ситуации», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Напомним, ранее пресс-служба Мелбет Первой лиги объявила о переносе всех матчей 24-го тура, которые должны были пройти 23 и 24 марта.

После 23 сыгранных туров махачкалинское «Динамо» занимает третье место в Первой лиге. «Химки» под руководством главного тренера Андрея Талалаева возглавляют турнирную таблицу Первой лиги, набрав 42 очка в 23 матчах.