«Моя ответственность растёт». Нападающий «Реала» Родриго — о своей роли в сборной Бразилии

Крайний нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Родриго Гоэс рассказал о своей роли в национальной команде.

«Бывают моменты, когда я думаю: «Чёрт возьми, я больше не самый молодой в команде». Когда звучат шутки, я больше не первый в очереди, потому что есть игроки моложе меня. Но я могу сказать, что счастлив получить этот опыт. Несмотря на то, что я так молод, ко мне уже относятся как к зрелому человеку, и я помогаю новичкам чем могу.

Я передаю все советы, которые получил, когда приехал в национальную команду. Сегодня многие игроки находятся в Бразилии и скоро приедут в Европу. И многие из них уже в сборной. Несмотря на то, что мне всего 23, я уже многое пережил и знаю, как реагировать.

Моя ответственность растет. Я держу это в уме. И она будет продолжать расти. Я принадлежу к новому поколению и могу быть одним из его лидеров. Я знаю, что я могу принести команде. Я знаю, что болельщики многого ожидают от меня», — приводит слова Родриго The Guardian.