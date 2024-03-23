Фанаты «Црвены Звезды» готовят акцию в память жертв трагедии в «Крокус Сити Холле»

Болельщики сербского клуба «Црвена Звезда» выступили с заявлением перед товарищеским матчем с «Зенитом».

«Просим всех болельщиков «Црвены Звезды», которые придут на северную трибуну, чтобы были там хотя бы за полчаса до начала матча, чтобы договориться об акции, которая готовится. В тот момент, когда нашим братьям тяжело, они должны видеть полный стадион и всю возможную поддержку, которую можем им оказать! Единственный способ, которым это сейчас можем сделать — наполнить стадион до последнего места», — сообщается в заявлении объединения активных фанатов клуба из Сербии «Делие» в соцсетях.

Напомним, сегодня, 23 марта, состоится товарищеский матч между сербской «Црвеной Звездой» и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча пройдёт на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия) и начнется с минуты молчания в память жертв теракта в Подмосковье. Команды выйдут на поле в траурных повязках.

Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 21:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.