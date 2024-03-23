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Автор дубля в ворота «Насьонала» Быковский высказался о победе сборной России U21

Автор дубля в ворота «Насьонала» Быковский высказался о победе сборной России U21
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Нападающий молодёжной сборной России Артём Быковский прокомментировал разгромную победу российской национальной команды над уругвайским «Насьоналом» U21. Напомним, игра завершилась со счётом 7:2 в пользу россиян, а Быковский стал автором двух забитых мячей.

Товарищеские матчи U21 - 2024
23 марта 2024, суббота. 16:20 МСК
Насьональ М U21
Монтевидео
Окончен
2 : 7
Россия U21
0:1 Глебов – 18'     0:2 Быковский – 28'     0:3 Быковский – 30'     1:3     1:4 Родионов – 63'     2:4     2:5 Чупаёв – 80'     2:6 Родионов – 85'     2:7 Дмитриев – 90+1'    

«Минут десять пытались прессинговать, были хорошие моменты, плохие моменты, удалось забить три мяча в первом тайме. Я забил первые свои голы за сборную, чему очень рад. Во втором тайме сделали перестановки, стали немного по‑другому прессинговать, пошли замены, игра освежилась.

Позавчера играли при большом количестве зрителей, у Уругвая была большая поддержка. Это тоже сказывается, домашний стадион, поддержка, у нас что‑то не получалось. В этом матче всё было спокойно, мы отталкивались от своей игры. Могли больше забивать в первом тайме, во втором тайме, можно сказать, всё забили», — приводит слова Быковского «Матч ТВ».

Напомним, встреча провоходила на стадионе «Лос-Сеспедес» в Монтевидео (Уругвай). Матч начался с минуты молчания в память о жертвах трагедии в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Сборная U21 уже провела на мартовских сборах матч со сборной Уругвая U20 (1:0). А 25-го числа подопечные Ивана Шабарова сыграют с футбольным клубом «Мотевидео Сити Торке».

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