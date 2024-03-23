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Англия — Бразилия: стали известны стартовые составы команд на товарищеский матч

Англия — Бразилия: стали известны стартовые составы команд на товарищеский матч
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Сегодня, 23 марта, состоится товарищеский матч между сборными Англии и Бразилии. Команды будут играть на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, Англия. Встречу будет обслуживать бригада португальских арбитров во главе с Артуром Суарешем Диашем. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
23 марта 2024, суббота. 22:00 МСК
Англия
1-й тайм
0 : 0
Бразилия

Стартовые составы команд:

Англия: Пикфорд, Уолкер, Чилуэлл, Райс, Стоунс, Магуайр, Фоден, Галлахер, Уоткинс, Беллингем, Гордон.

Бразилия: Бенто, Данило, Бералдо, Бруно, Венделл, Гимарайнс, Гомес, Пакета, Винисиус, Родриго, Рафинья.

Два последних матча между сборными Англии и Бразилии завершились вничью. В игре 2013-го года встреча завершилась со счётом 2:2. В составе бразильцев забитыми мячами отметились нападающий Фред и полузащитник Паулиньо. Автором первого гола в составе англичан стал Алекс Окслейд-Чемберлейн, а второй мяч на свой счёт записал форвард Уэйн Руни. В матче, который проходил в 2017-м году голов забито не было — 0:0.

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