Англия — Бразилия: стали известны стартовые составы команд на товарищеский матч

Сегодня, 23 марта, состоится товарищеский матч между сборными Англии и Бразилии. Команды будут играть на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, Англия. Встречу будет обслуживать бригада португальских арбитров во главе с Артуром Суарешем Диашем. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

Англия: Пикфорд, Уолкер, Чилуэлл, Райс, Стоунс, Магуайр, Фоден, Галлахер, Уоткинс, Беллингем, Гордон.

Бразилия: Бенто, Данило, Бералдо, Бруно, Венделл, Гимарайнс, Гомес, Пакета, Винисиус, Родриго, Рафинья.

Два последних матча между сборными Англии и Бразилии завершились вничью. В игре 2013-го года встреча завершилась со счётом 2:2. В составе бразильцев забитыми мячами отметились нападающий Фред и полузащитник Паулиньо. Автором первого гола в составе англичан стал Алекс Окслейд-Чемберлейн, а второй мяч на свой счёт записал форвард Уэйн Руни. В матче, который проходил в 2017-м году голов забито не было — 0:0.