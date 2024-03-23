Тренер молодёжной сборной России высказался о победе в матче с «Насьоналем»

Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров прокомментировал крупную победу в товарищеском матче с уругвайским «Насьоналем» U21 (7:2).

«Наверное, соперник действительно отнёсся к игре как к товарищеской. Они были постарше, но такого желания, как у молодежной сборной Уругвая позавчера, у них не было. Но это не умаляет достоинств нашей команды. Большую часть времени первого тайма мы играли достаточно агрессивно, не всё получалось с точки зрения взаимодействий при отборе мяча, но ряд хороших действий на перехвате и при создании быстрых атак получилось. Может быть, где‑то даже транжирили моменты.

Замены освежили игру, перевернули ее. Думаю, благодаря этому счёт стал таким крупным. Ключевым стал момент, когда Худяков отбил пенальти, потому что счёт мог стать 3:2, и всё было бы по-другому», — передаёт слова Шабарова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, встреча провоходила на стадионе «Лос-Сеспедес» в Монтевидео (Уругвай). Матч начался с минуты молчания в память о жертвах трагедии в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Сборная U21 уже провела на мартовских сборах матч со сборной Уругвая U20 (1:0). А 25-го числа подопечные Ивана Шабарова сыграют с футбольным клубом «Мотевидео Сити Торке».