Илья Родионов: матч с «Насьоналем» был несложным, хотя против нас играли пацаны постарше

Полузащитник молодёжной сборной России U21 Илья Родионов прокомментировал результаты товарищеских матчей национальной команды с Уругваем U20 (1:0) и «Насьоналем» U21 (7:2).

«Первую игру сыграли с Уругваем — с чемпионами мира. Видно, что команда организованная. Мы их разбирали на теории. Были готовы к этой команде. Поэтому и хорошо сыграли, прессинговали — они били только вперёд, а наши защитники были готовы к этому и перехватывали мяч. Так что моментов они особо не создали. Если бы мы забили все, что создали, то после первого тайма с Уругваем могли уйти 4:0 или даже больше. Во втором тайме больше пошла игра на выносливость, так как уже наелись в первом тайме. Нужно было проявлять силу воли, потому что команда у них организованная. Непросто было играть. Были и замены, но слава богу забили гол с пенальти.

В игре с «Насьоналем» на поле вышли игроки, которые не попали в стартовый состав в первом матче. Никакой слабины они не дали. У всех была запредельная мотивация! Вышли и сразу забили. Выглядели очень хорошо, соперник практически ничего не создал. Во втором тайме тоже были замены, игру мы усилили и забили ещё. Игра была несложная, хотя против нас играли пацаны постарше.

Если сравнивать матчи, то игра с «Насьоналем» была попроще. С Уругваем могло что-то давить, так как это был первый матч, и их поддерживало много болельщиков, а во второй игре такого не было — будто тренировочный матч. К сожалению, даже не исполнили гимн, потому что вокруг поля не было колонок», — сказал Родионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.