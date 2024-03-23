Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Илья Родионов: есть тяжесть в ногах после Уругвая — был всего один день на восстановление

Илья Родионов: есть тяжесть в ногах после Уругвая — был всего один день на восстановление
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник молодёжной сборной России Илья Родионов рассказал о своём физическом состоянии после товарищеского матча с уругвайским «Насьоналом» U21. Напомним, россияне одержали разгромную победу со счётом 7:2, а Родионов стал автором дубля.

Товарищеские матчи U21 - 2024
23 марта 2024, суббота. 16:20 МСК
Насьональ М U21
Монтевидео
Окончен
2 : 7
Россия U21
0:1 Глебов – 18'     0:2 Быковский – 28'     0:3 Быковский – 30'     1:3     1:4 Родионов – 63'     2:4     2:5 Чупаёв – 80'     2:6 Родионов – 85'     2:7 Дмитриев – 90+1'    

«У меня давно нет такого, что я долго привыкаю к другому часовому поясу. Сразу перестраиваюсь, трудностей не возникает. Я себя отлично ощущаю, только есть тяжесть в ногах после первой игры, потому что у нас был всего один день на восстановление. Это единственный минус. Но для этого мы и проходим сборы со своими клубами, так что сейчас мы в хорошей форме», — сказал Родионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, встреча провоходила на стадионе «Лос-Сеспедес» в Монтевидео (Уругвай). Матч начался с минуты молчания в память о жертвах трагедии в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Сборная U21 уже провела на мартовских сборах матч со сборной Уругвая U20 (1:0). А 25-го числа подопечные Ивана Шабарова сыграют с футбольным клубом «Мотевидео Сити Торке».

Материалы по теме
Автор дубля в ворота «Насьонала» Быковский высказался о победе сборной России U21
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android