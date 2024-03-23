Илья Родионов: есть тяжесть в ногах после Уругвая — был всего один день на восстановление

Полузащитник молодёжной сборной России Илья Родионов рассказал о своём физическом состоянии после товарищеского матча с уругвайским «Насьоналом» U21. Напомним, россияне одержали разгромную победу со счётом 7:2, а Родионов стал автором дубля.

«У меня давно нет такого, что я долго привыкаю к другому часовому поясу. Сразу перестраиваюсь, трудностей не возникает. Я себя отлично ощущаю, только есть тяжесть в ногах после первой игры, потому что у нас был всего один день на восстановление. Это единственный минус. Но для этого мы и проходим сборы со своими клубами, так что сейчас мы в хорошей форме», — сказал Родионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, встреча провоходила на стадионе «Лос-Сеспедес» в Монтевидео (Уругвай). Матч начался с минуты молчания в память о жертвах трагедии в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Сборная U21 уже провела на мартовских сборах матч со сборной Уругвая U20 (1:0). А 25-го числа подопечные Ивана Шабарова сыграют с футбольным клубом «Мотевидео Сити Торке».