Новый главный тренер «Лацио» Тудор: срок контракта для меня не имеет значения

Новый главный тренер «Лацио» Игор Тудор провёл свою первую пресс-конференцию в клубе и рассказал о том, как будет осуществлять работу.

«В Италии отличная культура работы. Я работал во многих странах, но ни в одной нет такой обстановки, как здесь.

Срок контракта для меня не имеет значения. Если я не буду хорошо работать, то меня могут отправить домой хоть завтра. Я живу настоящим и своей работой. Если преуспеваю, то остаюсь, а в противном случае двигаюсь дальше.

Посмотрим, как «Лацио» будет выглядеть, Я должен оценить обстановку. Очевидно, что тренер выбирает игроков, исходя из его собственного стиля игры. Мы будем осторожны и постараемся быстро оценить ситуацию, а летом, возможно, скорректируем её. Но приоритеты на ближайшие несколько месяцев — набирать очки в чемпионате и успешно играть в Кубке», — приводит слова Тудора Football Italia.