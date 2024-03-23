Президент Сербии Вучич посетил матч «Црвены Звезды» с «Зенитом»

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Президент Сербии Александр Вучич посетил товарищеский матч между «Црвеной Звездой» и санкт-петербургским «Зенитом», который проходил в Белграде, сообщает Kurir.

Напомним, встреча завершилась минимальной победой хозяев поля — 1:0. Единственный гол в матче был забит на 82-й минуте, его автором стал 21-летний полузащитник Никола Кнежевич.

Последний раз команды встречались друг с другом 4 июля 2023 года в товарищеском матче. Тогда «Црвена Звезда» одержала победу со счётом 2:1 благодаря голам Мирко Иванича и Жан-Филиппа Крассо. Единственный мяч «Зенита» забил Ду Кейрос.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков после 20 туров. «Црвена Звезда» также лидирует в чемпионате Сербии. Команда из Белграда имеет в своём активе 65 очков после 26 матчей.