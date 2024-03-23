Англия — Бразилия: Эндрик вывел гостей вперёд, забив первый гол за сборную в 17 лет

В эти минуты проходит товарищеский матч между сборными Англии и Бразилии. Команды играют на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, Англия. Встречу обслуживает бригада португальских арбитров во главе с Артуром Суарешем Диашем. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 81-й минуте 17-летний Эндрик вывел сборную Бразилии вперёд. Отметим, что этот гол стал первым для игрока за основную сборную страны.

Два последних матча между сборными Англии и Бразилии завершились вничью. В игре 2013-го года встреча завершилась со счётом 2:2. В составе бразильцев забитыми мячами отметились нападающий Фред и полузащитник Паулиньо. Автором первого гола в составе англичан стал Алекс Окслейд-Чемберлейн, а второй мяч на свой счёт записал форвард Уэйн Руни. В матче, который проходил в 2017-м году голов забито не было — 0:0.