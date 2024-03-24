Гарет Саутгейт прокомментировал игру сборной Англии в товарищеском матче с Бразилией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал результат товарищеского матча с национальной командой Бразилии (0:1).

«Это классическая игра против южноамериканской команды. В отборочном матче или соревновании было бы отдано больше карточек, и это влияет на ход игры. Мы ожидали этого. И хорошо справились с этим сильным давлением, и хорошо сыграли от обороны. Я мало чем недоволен в этом матче.

Было несколько очень хороших командных действий– это была игра на высшем уровне. Мы контролировали длинные отрезки и имели столько же ударов по воротам, сколько и они. У нас были игроки, которые дебютировали, было несколько важных атак.

Когда ты проигрываешь, игра становится негативной, но мы должны учитывать содержание игры, поскольку в нашей игре было много хорошего", — приводит слова Саутгейта Sky Sports.