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Игрок молодёжной сборной России: наш уровень мастерства чуть выше, чем у уругвайцев

Игрок молодёжной сборной России: наш уровень мастерства чуть выше, чем у уругвайцев
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Защитник молодёжной сборной России Матвей Бардачёв прокомментировал разгромную победу российской национальной команды над уругвайским «Насьоналом» U21. Напомним, игра завершилась со счётом 7:2 в пользу россиян.

Товарищеские матчи U21 - 2024
23 марта 2024, суббота. 16:20 МСК
Насьональ М U21
Монтевидео
Окончен
2 : 7
Россия U21
0:1 Глебов – 18'     0:2 Быковский – 28'     0:3 Быковский – 30'     1:3     1:4 Родионов – 63'     2:4     2:5 Чупаёв – 80'     2:6 Родионов – 85'     2:7 Дмитриев – 90+1'    

«Ощущение, что игра, особенно во втором тайме, шла без центра поля. В первом тайме они играли, как понял, вторым составом, особого сопротивления не оказывали. В начале мы немного волновались, не могли опустить мяч на землю, взять его под контроль, но потом перехватили инициативу, забили три мяча.

В перерыве у уругвайцев вышел основной состав, сразу почувствовал, что играем против другой команды — они резво начали, быстро отыграли один мяч, заработали пенальти, который не смогли реализовать. Их уровень очень хороший, выигрывали единоборства, старались цепляться за мяч. Хотя наш уровень мастерства чуть выше», — приводит слова Бардачёва «Матч ТВ».

Сборная U21 уже провела на мартовских сборах матч со сборной Уругвая U20 (1:0). 25-го числа подопечные Ивана Шабарова сыграют с футбольным клубом «Монтевидео Сити Торке».

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