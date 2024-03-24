Игрок молодёжной сборной России: наш уровень мастерства чуть выше, чем у уругвайцев

Защитник молодёжной сборной России Матвей Бардачёв прокомментировал разгромную победу российской национальной команды над уругвайским «Насьоналом» U21. Напомним, игра завершилась со счётом 7:2 в пользу россиян.

«Ощущение, что игра, особенно во втором тайме, шла без центра поля. В первом тайме они играли, как понял, вторым составом, особого сопротивления не оказывали. В начале мы немного волновались, не могли опустить мяч на землю, взять его под контроль, но потом перехватили инициативу, забили три мяча.

В перерыве у уругвайцев вышел основной состав, сразу почувствовал, что играем против другой команды — они резво начали, быстро отыграли один мяч, заработали пенальти, который не смогли реализовать. Их уровень очень хороший, выигрывали единоборства, старались цепляться за мяч. Хотя наш уровень мастерства чуть выше», — приводит слова Бардачёва «Матч ТВ».

Сборная U21 уже провела на мартовских сборах матч со сборной Уругвая U20 (1:0). 25-го числа подопечные Ивана Шабарова сыграют с футбольным клубом «Монтевидео Сити Торке».