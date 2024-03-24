Гендир «Интера» Маротта заявил, что покинет клуб по окончании контракта

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что покинет миланский клуб по окончании действующего контракта, а также высказался о важности развития молодёжного сектора «нерадзурри».

«Когда мой контракт с «Интером» закончится, я покину клуб и буду заниматься только молодёжью. Молодёжный сектор — это самый большой актив клуба. Заставлять молодых людей платить за спорт неправильно: он должен быть бесплатным, тогда вы сможете привлечь даже бедные семьи, те, где прячутся чемпионы», — приводит слова Маротты журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Маротта начал работать на посту генерального директора «нерадзурри» в 2018 году. Действующее соглашение 66‑летнего специалиста с миланским «Интером» рассчитано до лета 2027 года.