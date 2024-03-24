«Аль-Хиляль» готов заплатить € 100 млн за нападающего «Барселоны» Рафинью — Sport.es

Саудовский «Аль-Хиляль» собирается купить нападающего «Барселоны» Рафинью в следующее трансферное окно. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, саудовский клуб готов заплатить € 100 млн за переход бразильского футболиста. Также сообщается, что «Аль-Хиляль» предлагает Рафинье зарплату, в три раза превышающую его вознаграждение в «Барселоне».

По данным источника, «Барселона» не хочет расставаться с футболистом из-за спортивных причин, но учитывая своё финансовое положение, понимает, что такая сделка может быть выгодна для клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне Рафинья принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.