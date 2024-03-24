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Определились все участники Кубка Америки — 2024

Определились все участники Кубка Америки — 2024
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Стали известны все участники Кубка Америки – 2024. Последний участник турнира определился в матче между Коста-Рикой и Гондурасом. В решающем матче за попадание на Кубок Америки победу одержала сборная Коста-Рики со счётом 3:1.

Группа А: Аргентина, Перу, Чили, Канада

Группа B: Мексика, Эквадор, Венесуэла, Ямайка

Группа C: США, Уругвай, Панама, Боливия

Группа D: Бразилия, Колумбия, Парагвай, Коста-Рика.

Напомним, Кубок Америки пройдёт с 20 июня по 14 июля. Групповой этап пройдет с 20 июня по 2 июля, затем четвертьфиналы с 4 по 6 июля, полуфиналы 9 и 10 июля, матч за третье место состоится 13 июля. Финальный матч Кубка Америки состоится в Майами 14 июля.

Матчи Кубка Америки – 2024 примут 14 городов США.

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