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Защитник «Барселоны» Канселу назвал игрока, который раздражает его больше всего

Защитник «Барселоны» Канселу назвал игрока, который раздражает его больше всего
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Защитник «Барселоны» и сборной Португалии Жоау Канселу назвал игрока, который раздражает его больше всего.

«Кто из игроков больше всего раздражает? Бруну Фернандеш», — приводит слова Канселу Mundo Deportivo.

Канселу выступает за «Барселону» с 2023 года на правах аренды. Права на футболиста принадлежат «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне футболист принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 4 гола и 4 результативные передачи.

Бруну Фернандеш, в свою очередь, с 2020 года выступает за «Манчестер Юнайтед». Контрактное соглашение полузащитника с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых забил восемь голов и сделал девять результативных передач.

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