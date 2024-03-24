Голкипер «Реала» Лунин может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

У голкипера «Реала» Андрея Лунина есть трансферное предложение от «Манчестер Юнайтед», сообщает OK Diario.

Отмечается, что «Юнайтед» хотят подписать 25-летнего украинца, который в этом сезоне наконец-то зарекомендовал себя как основной вратарь «Реала». Сам футболист, контракт которого истекает в июне 2025 года, ещё не определился со своим будущим.

Ранее сообщалось, что руководство «Реала» и Карло Анчелотти считают, что у Лунина есть огромный потенциал, поэтому клуб будет настаивать на продлении контракта.

Напомним, Андрей Лунин в текущем сезоне провел 10 сухих матчей в составе «Реала», в остальных 13 играх пропустил 19 голов. Основной голкипер «МЮ» Андре Онана пропустил 60 голов в 39 матчах сезона.