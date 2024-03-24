Тренер сборной Англии высказался о травме Уолкера, полученной в матче с Бразилией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на вопрос относительно степени тяжести повреждения 33-летнего правого защитника «трёх львов» Кайла Уолкера, из-за которого он был заменён на 20-й минуте товарищеского матча с Бразилией (0:1).

«Мы пока не знаем. Он чувствует что-то не то, но он не из тех игроков, которые часто получают травмы, поэтому он не совсем понимает, что именно с ним. Мы будем оценивать ситуацию в ближайшие дни», — приводит слова Саутгейта журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в нынешнем сезоне Уолкер принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 13 млн.