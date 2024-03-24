Экс-игрок «Сочи» Миладинович: при Бердыеве не было семейной атмосферы

Бывший сербский защитник «Сочи» Иван Миладинович поделился мнением о работе команды под руководством Курбана Бердыева.

«У Курбана Бердыева очень тяжёлые сборы. Было видно, что ему тяжело передать свои идеи команде. Образно, Федотов чётко доносил свои мысли и при нём команда была семьёй. То же самое могу сказать и про Хохлова. При Бердыеве не было такой атмосферы.

Федотову опытные футболисты, как Нобоа, Цаллагов, Джанаев, могли подсказать – тренер, надо так и так, после чего на теории все вместе разбирали, все включались в обсуждение и делали выводы», — приводит слова Миладиновича «РБ Спорт».

Иван Миладинович был футболистом «Сочи» с 2018 по 2024 год с перерывом на аренду в «Пари НН». Курбан Бердыев возглавлял команду с ноября 2022 года по апрель 2023 года.