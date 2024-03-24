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Эндрик стал самым молодым игроком в истории «Уэмбли», который забил за сборную страны

Эндрик стал самым молодым игроком в истории «Уэмбли», который забил за сборную страны
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Бразильский нападающий Эндрик установил рекорд лондонского стадиона «Уэмбли». В возрасте 17 лет и 246 дней он стал самым молодым футболистом, который забил за основную сборную страны на этом стадионе. Об этом сообщает Opta Sport в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, вчера, 23 марта, сборная Бразилии обыграла национальную команду Англии со счётом 1:0. Эндрик отличился на 80-й минуте игры с передачи футболиста мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Помимо вышеупомянутого рекорда, отметим, что это дебютный гол Эндрика за основную сборную страны.

Свой следующий матч Бразилия проведёт со сборной Испании во вторник, 26 марта. Команды встретятся в Мадриде (Испания) в рамках товарищеского матча.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
26 марта 2024, вторник. 23:30 МСК
Испания
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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