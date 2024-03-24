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«Милан» готов продать Меньяна, поскольку игрок запросил слишком большую зарплату — Tutto

«Милан» готов продать Меньяна, поскольку игрок запросил слишком большую зарплату — Tutto
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«Милан» инициировал поиски нового вратаря, поскольку действующий голкипер «россонери» Мик Меньян потребовал слишком высокую заработную плату по новому контракту. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, на текущий момент 28-летний футболист получает зарплату в размере € 2,8 млн за сезон. Однако сам Меньян рассчитывает на заработную плату в размере € 5 млн. Подчёркивается, что, в свою очередь, представители французского игрока считают, что он вправе претендовать на оклад в € 8 млн за сезон.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что интерес к Меньяну проявляют «Бавария» и «ПСЖ».

В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в 14 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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