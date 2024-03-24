«Милан» готов продать Меньяна, поскольку игрок запросил слишком большую зарплату — Tutto

«Милан» инициировал поиски нового вратаря, поскольку действующий голкипер «россонери» Мик Меньян потребовал слишком высокую заработную плату по новому контракту. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, на текущий момент 28-летний футболист получает зарплату в размере € 2,8 млн за сезон. Однако сам Меньян рассчитывает на заработную плату в размере € 5 млн. Подчёркивается, что, в свою очередь, представители французского игрока считают, что он вправе претендовать на оклад в € 8 млн за сезон.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что интерес к Меньяну проявляют «Бавария» и «ПСЖ».

В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в 14 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.