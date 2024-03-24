Экс-игрок «Сочи» Миладинович: Кокорин — самый сильный футболист, с которым я играл

Бывший центральный защитник «Сочи» Иван Миладинович, ныне выступающий за казахстанский «Тобол», поделился мнением об экс-нападающем сочинского клуба Александре Кокорине.

«Кокорин тогда только вышел из тюрьмы и понимал, что ему надо собраться, подготовиться и показать лучшего себя. Так и получилось. Он помог команде сохранить прописку и ушёл в «Спартак». Про тюрьму над ним никто не шутил, мы же понимали, что ему может быть тяжело говорить об этом. Но могу сказать, что потенциально это самый сильный футболист, с которым я играл», – приводит слова Миладиновича «РБ Спорт».

Напомним, Кокорин, являясь футболистом «Зенита», играл в составе «Сочи» на правах аренды во второй половине сезона-2019/2020. За этот период он принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился семью голами и тремя результативными передачами.

На текущий момент Кокорин выступает за кипрский «Арис» (Лимасол). В нынешнем сезоне 33-летний футболист принял участие в 26 матчах во всех соревнованиях, в которых забил восемь голов и сделал два ассиста.