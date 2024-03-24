Экс-игрок «Сочи» Миладинович: с супругой думаем жить в России после завершения карьеры

Бывший сербский защитник «Сочи» Иван Миладинович, являющийся обладателем российского паспорта, рассказал, что с супругой думает жить в России после завершения спортивной карьеры.

«Есть ли вариант, что в будущем откажусь от российского паспорта за ненадобностью? Хочу сохранить. Когда поеду в Сочи, хочу продлить паспорт. Более того, мы с супругой думаем остаться жить в России после завершения карьеры. Мне нравится ряд городов – Сочи, Калининград, Москва. Посмотрим, где осядем», — приводит слова Миладиновича «РБ Спорт».

Иван Миладинович был футболистом «Сочи» с 2018 по 2024 год с перерывом на аренду в «Пари НН». За сочинскую команду защитник провёл 116 матчей, отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.