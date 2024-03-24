Джанашия: вся Грузия ждёт победы в матче с Грецией, будем бороться до конца

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия дал комментарий в преддверии матча за выход в групповой этап чемпионата Европы 2024 года между грузинской национальной командой и сборной Греции. Встреча состоится во вторник, 26 марта, и начнётся в 20:00 по московскому времени.

«Никаких ожиданий от матча нет. Нам нужна только победа и больше ничего. Вся Грузия ждёт победы в матче с Грецией. У нас хороший состав. Думаю, что мы можем выиграть. Грузия умеет бороться, это у нас в крови. Думаю, что всё будет нормально. Будем бороться до конца», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в полуфинале Пути С Грузия справилась со сборной Люксембурга (2:0), а Греция одержала разгромную победу над Казахстаном (5:0).