Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джанашия: вся Грузия ждёт победы в матче с Грецией, будем бороться до конца

Джанашия: вся Грузия ждёт победы в матче с Грецией, будем бороться до конца
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия дал комментарий в преддверии матча за выход в групповой этап чемпионата Европы 2024 года между грузинской национальной командой и сборной Греции. Встреча состоится во вторник, 26 марта, и начнётся в 20:00 по московскому времени.

ЧЕ-2024 - квалификация . Путь C. Финал
26 марта 2024, вторник. 20:00 МСК
Грузия
Не начался
Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Никаких ожиданий от матча нет. Нам нужна только победа и больше ничего. Вся Грузия ждёт победы в матче с Грецией. У нас хороший состав. Думаю, что мы можем выиграть. Грузия умеет бороться, это у нас в крови. Думаю, что всё будет нормально. Будем бороться до конца», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в полуфинале Пути С Грузия справилась со сборной Люксембурга (2:0), а Греция одержала разгромную победу над Казахстаном (5:0).

Материалы по теме
Грузия нашла замену Кварацхелии. Её вытащил Зивзивадзе — кто это такой?
Грузия нашла замену Кварацхелии. Её вытащил Зивзивадзе — кто это такой?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android