Экс-защитник «Сочи» Миладинович назвал россиян, которые заиграли бы в Европе

Бывший сербский защитник «Сочи» Иван Миладинович, являющийся обладателем российского паспорта, назвал имена выступающих в РПЛ молодых россиян, которые заиграли бы в Европе.

«Кто из молодых ребят с российским паспортом мог бы уехать в Европу? Пиняев. Также мне нравится игра Глушенкова, надеюсь, у него больше не будет проблем из-за травм. Кирилл Кравцов из «Сочи». Мостовой из «Зенита». Мне кажется, молодое поколение в России, которое как раз подрастает, всё изменит, у этих парней есть потенциал. Они могут быть на том же уровне, что и Валерий Карпин, Александр Мостовой и другие», — приводит слова Миладиновича «РБ Спорт».

Серб был игроком «Сочи» с 2018 по 2024 год с перерывом на аренду в клубе «Пари Нижний Новгород». За южан футболист провёл 116 игр, отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.