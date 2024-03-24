Виктор Гусев раскрыл подробности своего спасения из «Крокус Сити Холла»

Известный спортивный комментатор и журналист Виктор Гусев поделился подробностями своего спасения из подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл». Гусев пришёл на несостоявшийся концерт рок-группы «Пикник» вместе со своей женой Ольгой.

«Нас спасла София Мейер. Невысокого роста, темноволосая сотрудница «Крокуса» сначала помогла заблокировать двери всех лож, которые мы уже начали баррикадировать мебелью, чтобы не пустить туда террористов. А потом, сказав: «За мной!», вывела нас из узкого коридора через дым, под треск выстрелов по лестнице на улицу единственным путём к спасению.

Имя Софии позже сумеет разыскать Сергей Светлаков, с которым, в числе ещё примерно двадцати других гостей «Пикника», мы уже готовились к самому худшему… На выходе из кошмарного фойе — следы босых ног. Это женщины скидывали туфли на каблуках, чтобы быстрее бежать из ада. Мы‑то выбрались, с нами‑то в итоге всё хорошо, но…» — написал Гусев в социальных сетях.