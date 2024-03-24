Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдуард Мор прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Црвеной Звездой»

Эдуард Мор прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Црвеной Звездой»
Комментарии

Бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор поделился впечатлениями от товарищеского матча между сербской «Црвеной Звездой» и санкт-петербургским «Зенитом». Вчера, 23 марта, команда из Белграда одержала победу со счётом 1:0.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
23 марта 2024, суббота. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1:0 Кнежевич – 82'    

«Футболистам «Зенита» и «Црвены Звезды», конечно, было непросто. Если говорить непосредственно по игре, она была равная. Закономерным итогом была бы ничья. «Зенит» должен был повести в счёте после удара Ерохина. «Црвена» тоже была не хуже на протяжении всего матча. Ничья была бы закономерным результатом, но повезло больше хозяевам», — сказал Мор в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, «Црвена Звезда» одержала победу благодаря голу полузащитника Николы Кнежевича на 82-й минуте встречи.

Материалы по теме
«Зенит» забил гол-фантом в Сербии, потерял Фернандеса и проиграл
«Зенит» забил гол-фантом в Сербии, потерял Фернандеса и проиграл
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android