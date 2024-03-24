Эдуард Мор прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Црвеной Звездой»

Бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор поделился впечатлениями от товарищеского матча между сербской «Црвеной Звездой» и санкт-петербургским «Зенитом». Вчера, 23 марта, команда из Белграда одержала победу со счётом 1:0.

«Футболистам «Зенита» и «Црвены Звезды», конечно, было непросто. Если говорить непосредственно по игре, она была равная. Закономерным итогом была бы ничья. «Зенит» должен был повести в счёте после удара Ерохина. «Црвена» тоже была не хуже на протяжении всего матча. Ничья была бы закономерным результатом, но повезло больше хозяевам», — сказал Мор в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, «Црвена Звезда» одержала победу благодаря голу полузащитника Николы Кнежевича на 82-й минуте встречи.