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Медиалига проведёт матч с участием 15-летнего Ислама, которой помог людям в «Крокусе»

Медиалига проведёт матч с участием 15-летнего Ислама, которой помог людям в «Крокусе»
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Медиалига планирует провести благотворительный матч с участием 15-летнего героя Ислама Халилова, который помог выйти из здания «Крокус Сити Холла» более чем 100 людям, направив бегущую толпу к аварийным выходам во время трагических событий. О намерении проведения этой игры сообщил технический директор Медиалиги Дмитрий Кортава в своём телеграм-канале.

Кортава заявил, что матч пройдёт перед стартом пятого сезона Медиалиги. Первым с инициативой о проведении данного мероприятия выступил президент медийной команды «БроукБойз» Дмитрий Егоров. Позже он сообщил, что созвонился с президентом Медиалиги Николаем Осиповым, и рассказал, что благотворительный матч с участием Ислама и сбором средств для пострадавших в трагедии действительно будет проведён.

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