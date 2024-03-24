Медиалига проведёт матч с участием 15-летнего Ислама, которой помог людям в «Крокусе»

Медиалига планирует провести благотворительный матч с участием 15-летнего героя Ислама Халилова, который помог выйти из здания «Крокус Сити Холла» более чем 100 людям, направив бегущую толпу к аварийным выходам во время трагических событий. О намерении проведения этой игры сообщил технический директор Медиалиги Дмитрий Кортава в своём телеграм-канале.

Кортава заявил, что матч пройдёт перед стартом пятого сезона Медиалиги. Первым с инициативой о проведении данного мероприятия выступил президент медийной команды «БроукБойз» Дмитрий Егоров. Позже он сообщил, что созвонился с президентом Медиалиги Николаем Осиповым, и рассказал, что благотворительный матч с участием Ислама и сбором средств для пострадавших в трагедии действительно будет проведён.