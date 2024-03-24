Тчуамени: когда испанцы будут наблюдать за Мбаппе ежедневно, они поймут его величие

Опорный полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени высказался о нападающем «ПСЖ» и соотечественнике Килиане Мбаппе, который, по последней информации СМИ, уже подписал контракт со «сливочными», о чём объявят официально перед чемпионатом Европы 2024 года.

«Испанцы действительно знают, каким игроком является Килиан. Но, когда они будут наблюдать за ним ежедневно, они поймут его величие», — приводит слова Тчуамени Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее сам Мбаппе заявил, что он сообщит о своём будущем перед началом Евро-2024. До этого СМИ подчёркивали, что 25-летний нападающий уже заключил трудовое соглашение с «Реалом», рассчитанное до 2029 года, а также уведомил тренерский штаб «ПСЖ», что покинет клуб по окончании нынешнего сезона.