Ди Мария: травма Месси? Лучше уж сейчас, чем во время Кубка Америки
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Вингер сборной Аргентины и «Бенфики» Анхель Ди Мария высказался относительно травмы нападающего «альбиселесте» Лионеля Месси, из-за которой он не смог принять участия в минувшем товарищеском матче с Сальвадором (0:3) и не сыграет в грядущей встрече с Коста-Рикой (27 марта).
Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
23 марта 2024, суббота. 03:00 МСК
Сальвадор
Окончен
0 : 3
Аргентина
0:1 Ромеро – 16' 0:2 Фернандес – 42' 0:3 Ло Чельсо – 52'
«Всегда ощущается отсутствие Лео, но лучше уж, чтобы это [травма] случилось сейчас, чем во время Кубка Америки. Надеюсь, к тому времени с ним всё будет хорошо», — приводит слова Ди Марии D Sports.
Напомним, ранее, выступая за «Интер Майами», Месси получил травму задней поверхности бедра. Главный тренер американской команды Херардо Мартино сообщил, что аргентинский футболист постепенно восстанавливается.
Кубок Америки 2024 года начнётся 20 июня.
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