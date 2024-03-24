Гус Хиддинк: уважение игрокам сборной России, что стали донорами крови

Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк выразил уважение игрокам национальной команды, которые приняли участие в донорской акции по сдаче крови для пострадавших в результате трагических событий в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Уважение игрокам сборной России, что не остались в стороне и стали донорами крови. Любая помощь важна, когда случается такая трагедия», — приводит слова Хиддинка «РБ Спорт».

Напомним, в понедельник, 25 марта, должен был состояться товарищеский матч между сборными России и Парагвая. Однако встреча был отменена в связи с трагедией. Матч должен был начаться в 20:00 по московскому времени. Игра должна была пройти на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.