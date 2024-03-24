Игрок «Ливерпуля» Эллиотт — о команде: мы творим историю

Хавбек «Ливерпуля» Харви Эллиотт прокомментировал настрой в команде и рассказал о собственных целях в клубе.

«Мы все сделаем всё, что в наших силах, чтобы попытаться добиться успеха в каждом соревновании. Этот голод мотивирует меня работать немного усерднее, продолжать доводить себя до предела. У нас в команде сложилась такая связь, когда мы все хотим одного и того же, и сейчас, как никогда, мы творим историю и должны поддерживать это. У нас в раздевалке есть невероятные игроки, которые подают пример, поэтому я стараюсь учиться у них; я наблюдаю за тем, что они делают, когда меня нет на поле, и я хочу применять этот опыт в своей повседневной жизни», – приводит слова Эллиотта SWM.

Эллиотт подписал контракт с «Ливерпулем» в июле 2019 года. На тот момент англичанин выступал за «Фулхэм», а также являлся игроком юношеских и молодёжных сборных Англии. В этом сезоне Эллиотт провёл 41 матч, забил три мяча и записал на свой счёт восемь голевых передач.