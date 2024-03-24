Агент Арбузова Сафонов предположил, почему экс-полузащитник ЦСКА не играет за «Балтику»

Алексей Сафонов, агент полузащитника Ярослава Арбузова, высказал свою точку зрения относительно отсутствия игровой практики у своего клиента в «Балтике» после перехода из ПФК ЦСКА.

— Арбузов сейчас доказывает, тренируется и работает. Любой амбициозный человек хочет играть в основе. В товарищеских матчах он играл за второй состав «Балтики». Как и что будет, это уже вопросы к Игнашевичу. В любой команде есть конкуренция, ждём.

— Может, Ярославу стоило остаться в ЦСКА?

— Как бы Арбузов там играл? Он 2004 года рождения. В молодёжке могут играть только 2006 года. Он до перехода не играл за ЦСКА и не тренировался с основой, а тренировался с молодёжкой.

— Что говорит Игнашевич?

— Видите, в каком состоянии команда? Она одной ногой в Первой лиге. «Балтика» выкупила Арбузова и подписала с ним длительный контракт. В ЦСКА сейчас много молодёжи играет, кроме Лукина? Я ни Глебова, ни других не вижу. О чём тут говорить? В футболе конкуренция была, есть и будет, — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Арбузов начинал сезон в составе ЦСКА и даже отметился красивым забитым мячом, однако потом перестал получать игровые минуты. Ярослав перебрался к балтийцам, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 200 тыс. При этом сообщалось, что у армейцев есть опция обратного выкупа в размере € 750-800 тыс. Также они получат 15% от будущей продажи игрока. После перехода в «Балтику» футболист ещё не принимал участия в официальных играх.