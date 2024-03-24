Полузащитник «Байера» Вирц рассказал о своей дружбе с Мусиалой

Полузащитник леверкузенского «Байера» и сборной Германии Флориан Вирц рассказал о своих взаимоотношениях с соотечественником Джамалом Мусиалой, выступающим за «Баварию».

«У нас действительно хорошая связь, и мы очень хорошо ладим – даже вне поля. Из-за большого количества игр мы не можем так часто встречаться лично, но чаще разговариваем по телефону и обмениваемся текстовыми сообщениями о том, как мы можем улучшить нашу игру.

Мы похожие игроки, это правда. Но я рассматриваю это как преимущество. Мы можем очень хорошо играть вместе. Из-за нашего сходства сопернику становится сложнее», — приводит слова Вирца Bayern&Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, сегодня, 24 марта, завершился товарищеский матч между сборными Франции и Германии (0:2), в котором Вирц отметился голом, а Мусиала отдал голевую передачу.