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Нико Уильямс назвал испанского футболиста, способного стать лучшим в Европе

Нико Уильямс назвал испанского футболиста, способного стать лучшим в Европе
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Крайний нападающий «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс ответил на вопрос о самых перспективных испанских футболистах.

«В сборной есть очень хорошие игроки, такие как Ламин Ямал. У него большое будущее. Но нам всем ещё многое предстоит сделать, потому что мы молоды», — приводит слова Уильямса AS.

16-летний Ямал является воспитанником «Барселоны», прошёл путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает испанца в € 60 млн.

В этом сезоне Ямал провёл 39 матчей за каталонский клуб во всех турнирах, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи. Также в 2023 году он дебютировал в сборной Испании и стал самым молодым игроком и самым молодым автором гола в истории национальной команды (16 лет и 57 дней).

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