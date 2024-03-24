«Бразильцы выбивали из Беллингема дух». Британский журналист — об игре Англии с Бразилией

Английский журналист Сэми Мокбел прокомментировал игру полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема в товарищеском матче со сборной Бразилии. Матч проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) и завершился минимальной победой гостей — 1:0.

«Стратегия Бразилии была ясна — остановить Джуда Беллингема всеми доступными средствами, играть с ним грубо, мучать его. Лукас Пакета и Бруно Гимарайнс выбивали из него дух. Беллингему следует воспринять это как комплимент, хотя физически это не совсем приятно ощущать после игры. Конечно, это то, к чему ему просто нужно привыкнуть. Спросите Килиана Мбаппе, спросите Лионеля Месси, спросите Криштиану Роналду», — приводит слова Мокбела Daily Mail.

В матче со сборной Бразилии 20-летний Беллингем вышел в стартовом составе и был заменён на 67-й минуте.