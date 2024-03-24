«Милан» выкупит из «Реала» Алехандро Хименеса — Sky Sports

Крайний защитник мадридского «Реала» Алехандро Хименес, выступающий на правах аренды за «Милан», перейдёт в итальянский клуб. Об этом сообщает Sky Sports.

«Милан» достиг соглашения с мадридским «Реалом» о трансфере 18-летнего испанского защитника. «Сливочные» получат от сделки около € 5 млн. Также в соглашение включён пункт о сохранении права обратного выкупа со стороны «Реала».

В этом сезоне Хименес провёл 22 матча за «россонери», записав на свой счёт две голевые передачи. Ранее испанец выступал в юношеских командах «Реала», где отметился двумя голевыми передачами. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн. На данный момент «Милан» занимает вторую строчку таблицы Серии А, отставая от лидирующего «Интера» на 14 очков.