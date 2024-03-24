Зоммер покинул расположение сборной Швейцарии

Голкипер национальной команды Швейцарии и миланского «Интера» Ян Зоммер покинул сборную из-за травмы. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

По информации источника, Зоммер вернётся в «Интер», где пройдёт медицинское обследование. Сообщается, что вратарь получил растяжение правой лодыжки. В составе национальной команды Зоммера заменит Йонас Омлин из «Боруссии» Мёнхенгладбах.

Напомним, Ян Зоммер получил травму в товарищеском матче сборной Швейцарии с национальной командой Дании. Вратарь повредил лодыжку во время углового и был заменён спустя 37 минут после стартового свистка. Встреча закончилась вничью – 0:0.

26 марта сборная Швейцарии встретится с национальной командой Ирландии. Их матч пройдёт на стадионе «Авива» в Дублине.