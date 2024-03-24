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Журналист Моретто назвал главную цель «Милана» в летнее трансферное окно

Журналист Моретто назвал главную цель «Милана» в летнее трансферное окно
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Журналист Маттео Моретто назвал футболиста, которого «Милан» хочет подписать этим летом прежде всего.

«Основной задачей по усилению атаки «Милана» является нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее», – написал Моретто в социально сети X (ранее Twitter).

Напомним, «Болонья» подписала соглашение с Зиркзее в августе 2022 года. Тогда итальянский клуб заплатил «Баварии» € 8 млн. Контракт был рассчитан до 2026 года.

В этом сезоне Джошуа Зиркзее провёл за клуб 30 матчей, в которых забил 11 мячей и записал на свой счёт шесть голевых передач. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн. На данный момент «Болонья» располагается на четвёртой строчке таблицы Серии А с 54 очками, набранными в 29 встречах.

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