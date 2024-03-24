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Кайл Уолкер не сыграет за сборную Англии в матче с Бельгией из-за травмы колена

Кайл Уолкер не сыграет за сборную Англии в матче с Бельгией из-за травмы колена
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Правый защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайл Уолкер покинул расположение сборной Англии из-за травмы подколенного сухожилия. В субботу, 23 марта, Уолкер вышел в стартовом составе англичан в товарищеском матче с Бразилией (0:1) и был заменён на 20-й минуте. Ранее стало известно о травмах защитника Гарри Магуайра и голкипера Сэма Джонстона.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
23 марта 2024, суббота. 22:00 МСК
Англия
Окончен
0 : 1
Бразилия
0:1 Эндрик – 80'    

«В заявлении ФА подтверждается, что Кайл Уокер, Сэм Джонстон и Гарри Магуайр вернулись в свои клубы для осмотра, поскольку в последние дни они получили травмы», — написал инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в соцсетях.

Вместо травмированных футболистов в сборную Англии вызваны защитник «Манчестер Сити» Рико Льюис и голкипер «Бёрнли» Джеймс Траффорд.

Во вторник, 26 марта, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится товарищеский матч между сборными Англии и Бельгии.

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