«Бавария» летом может приобрести защитника «Челси» Яна Матсена

Мюнхенская «Бавария» рассмотрит возможность приобретения левого защитника «Челси» Яна Матсена, выступающего с января 2024 года на правах аренды за дортмундскую «Боруссию». Об этом сообщает Get French Football News.

По информации источника, в случае ухода летом из мюнхенского клуба Альфонсо Дэвиса и неудачи в переговорах о переходе в «Баварию» защитника «Милана» Тео Эрнандеса действующие чемпионы Германии попытаются купить Матсена.

В текущем сезоне на счету Матсена 27 матчей во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Напомним, ранее появилась информация о том, что «Реал», «Бавария» и «Милан» планируют провернуть трёхстороннюю сделку по обмену левыми защитниками в предстоящее летнее трансферное окно.