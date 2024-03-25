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«Байер» — лучшая команда топ-5 европейских лиг по набранным очкам в среднем за матч

«Байер» — лучшая команда топ-5 европейских лиг по набранным очкам в среднем за матч
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Леверкузенский «Байер» набирает в среднем 2,69 очка за матч. Это является лучшим показателем среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов. Об этом сообщает портал Mail Sport в социальной сети X (ранее Twitter), который составил рейтинг европейских команд по этому показателю.

Второе место занимает миланский «Интер», который набирает в среднем 2,62 очка. Следом за ним идёт мадридский «Реал» (2,48). Пятёрку лучших замыкают мюнхенская «Бавария» (2,31) и лондонский «Арсенал» (2,29).

Напомним, у «Байера» в текущем сезоне набрано 70 очков. По этому показателю впереди в истории Бундеслиги только «Бавария», которая в сезоне-2013/2014 набрала 74 очка после 26 туров.

Команда Хаби Алонсо продолжает возглавлять турнирную таблицу Бундеслиги сезона-2023/2024. «Байер» опережает идущую второй мюнхенскую «Баварию» на 10 очков.

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